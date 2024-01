6 janvier - 14h00 - VSP Ixelles

[Spectacle] MANDE ZIRI

Fête des galettes des reines, des rois et d’autres couronné·es avec le griot-musicien-conteur Sina Kienou le samedi 6 janvier 2024 (épiphanie, retour de la lumière). Le griot-musicien-conteur Sina Kienou invite les enfants sans et avec papiers à MANDE ZIRI (contes et musiques du Mandé). « La nuit, sous le...