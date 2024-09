La Der des Ders du Glapi

Le squat le Glapi ferme bientôt ses portes et pour célébrer les beaux moments passés là-bas on organise la der des ders des soirées ! La soirée est en soutien à l’ancien squat de la Bougie, le profit servira à repayer leur fameuse dette – Fuck Total Energy !

Ouverture des portes 18h, au programme (jusqu’au petit matin) : des concerts, musique fun, djs, spectacles, radio, projections, espaces chill et tout ce que l’autogestion produira !! Il y aura un bar et de la bouffe à prix libre.

Ramène tes stifs et tes instruments !

No relous No keufs No fachos

à-bas la spéculation immobilière, les proprios et squat partout !!

Av. Fontaine Vanderstraeten 8, Forest