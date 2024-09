Festival de Conférences Gesticulées du 3 au 5 octobre 2024

Rejoignez-nous pour trois jours de partage, de réflexion et d’engagement lors de notre Festival de Conférences Gesticulées ! Du 3 au 5 octobre prochain, plongez dans un univers où les récits personnels se mêlent à l’analyse politique pour dénoncer, déconstruire et inspirer.

Au programme, trois soirées où théâtre et savoir fusionnent pour donner vie à six conférences gesticulées percutantes. Ces performances allient récits personnels et analyses théoriques pour éclairer les enjeux sociaux actuels et déconstruire les différentes formes de domination.

6 Gesticulantes monteront sur scène pour partager leur vécu et livrer une critique sociale incisive, mêlant émotions, humour et réflexion politique.

Que vous soyez militant, curieux, ou en quête de nouvelles perspectives, ce festival est l’occasion idéale pour éveiller votre esprit critique et œuvrer ensemble pour une société plus juste.

Inscription -> Framaform

Entrée et participation libre et consciente (=> chacun contribue financièrement en fonction de ses moyens et de la valeur qu’il accorde à l’événement. Cette approche permet à tout le monde de participer tout en soutenant les intervenantes et l’organisation du festival).

Ne manquez pas cette occasion de découvrir des récits engagés et de participer à des discussions qui font bouger les lignes. Venez nombreux et nombreuses, et n’hésitez pas à inviter vos ami.e.s !

À très bientôt ! ✊

Sabrina

Chahut Asbl (instagram)