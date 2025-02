[France] Projet de loi : comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans

Extrême-droite / Antifascisme

L’Actu des Oublié.e.s • S V • EP 8 • Corée du Sud II : Dehors !

Pour commencer 2025, deux épisodes sont consacrés à la Corée du Sud et au mouvement massif pour la destitution de l’actuel président Yoon Suk Yeon, incarnation de l’extrême droite néo-libérale, anti-féministe revendiqué et lié aux cercles évangélistes et complotistes. Le 3 décembre, celui-ci déclarait la loi...