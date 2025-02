[France] Report de décision pour Georges Abdallah

16 mars - 13h00 - place Louis Morichar

BRUSSELS MARCH FOR PALESTINE #2 - LE COMBAT CONTINUE

Même si un cessez le feu est en cours, l’entité sioniste n’hésite absolument pas à commette des crimes dans d’autres villes. Il est plus que nécessaire d’être là et d’être debout et soutenir le peuple palestinien. Le 16 mars prochain, à 13h, départ place Louis Morichar, Saint-Gilles, aura lieu une manifestation...