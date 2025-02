Fusion des 6 zones de police à Bruxelles : le fantasme de l’extrême droite flamande plus proche que jamais

La fusion des six zones de polices bruxelloises n’a jamais été aussi proche. Alors que ce sujet brûlant est porté depuis des années tant par l’extrême droite flamande que par écolo, le nouveau gouvernement Arizona veut en faire une mesure phare pour l’avenir de la Région bruxelloise. Si cette fusion a bien lieu, l’ensemble des policier·es bruxellois·es seront placé·es sous un même commandement centralisé à l’échelle de la région.

Actuellement, la police bruxelloise fonctionne par zones de polices qui se répartissent les 19 communes bruxelloises, avec chacunes des règlements distincts. La plus grande zone de police bruxelloise est celle de Bruxelles Capitale Ixelles, composée également des zones de police de Bruxelles Midi, de Bruxelles-Ouest, de Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem, de Montgomery et finalement celle de Schaerbeek/ Saint-Josse-ten-Noode/ Evere.

Chaque zone de police a un conseil de police qui lui est propre, composé proportionnellement des conseill·er·ères communa·ux·ales des différentes communes qui composent la zone de police en question. Ce conseil gère à la fois les questions de budgets, du personnels, mais aussi de ce que l’on nomme le « plan zonal de sécurité » qui définit les axes de l’action policière en fonction des zones.

L’entrée en vigueur du nouveau gouvernement Arizona qui a vu le nationaliste flamand Bart de Wever (NVA) être nommé premier ministre, composé principalement de personnalités politique de droite et d’extrême droite, a mis un nouveau coup d’accélérateur dans ce processus de fusion. Si actuellement l’objet principal de cette fusion réside dans la lutte contre le trafic de drogue, personne ne peut prévoir les futurs objectifs sécuritaires et répressifs d’un organe de police d’une telle ampleur. De plus, bien que l’idéal d’une prétendue « police de quartier » qui agirait auprès d’habitant·es que la police connaît et fréquente quotidiennement est révolu depuis très longtemps, cette fusion tirerait un trait définitif sur tout type de police de proximité. Il est désormais question pour le gouvernement De Wever de voir plus grand que jamais et donc de sortir des questions propres au local.

En réalité, cette fusion sonne comme un renouveau de la police bruxelloise à l’heure où ce gouvernement aux dérives fascisantes promet toujours plus de mesures répressives et dont la « sécurité » est annoncée comme une priorité absolue. Le maintien de l’ordre prime sur le respect des droits humains. Dans une lettre ouverte, l’Observatoire International des Prisons dénonce une criminalisation croissante, qui relève d’un choix politique plutôt que d’une réelle augmentation de la criminalité. Les études montrent que la hausse du nombre de prisonnier·ères résulte davantage de l’insécurité économique et de politiques répressives que d’une montée de la criminalité, qui, au contraire, diminue ces dernières années.

A cette fusion, vient s’additionner des promesses d’un nouveau financement à hauteur de 70 millions d’euros pour la police belge dans les 2 prochaines années ainsi qu’un budget supplémentaire de 160 millions d’euros qui sera alloué à la sécurité d’ici 2029. Le débat autour de la loi anti-casseurs est lui aussi remis au gout du jour par le nouveau gouvernement et un cadre juridique va être mis en place afin d’interdire des organisations politiques jugées comme trop radicales de se réunir. L’Arizona compte aussi opter pour la création d’une police bruxelloise de la migration tout en facilitant l’accès juridique de la police aux domiciles de personnes en situation de séjour irrégulier sur le territoire. Notons aussi que l’usage de la reconnaissance faciale dans l’espace public est devenu légal depuis ce mois de février 2025.

Une chose est sûre, en optant pour cette fusion en une « méga structure » de la police bruxelloise, le nouveau gouvernement veut garantir la mise en place de son agenda politique raciste et classiste par le biais, en autre, d’une augmentation et une systématisation de la répression policière.

