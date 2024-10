GRÈVE DE LA FAIM DES FEMMES AU CENTRE FERMÉ DE BRUGES

Une femme détenue au centre fermé de Bruges depuis plusieurs mois devait subir sa sixième tentative d’expulsion ce samedi 5 octobre. Ses co-détenues étaient très inquiètes de cette expulsion et appelaient au soutien. Comme elles n’avaient aucune nouvelle de F. après le vol prévu, elles ont entamé une grève de la faim ce dimanche 6 octobre en protestation face au manque d’informations sur la situation de F., réclamant de savoir ce qui lui était arrivé.

Depuis, plusieurs dizaines de gardes ont été mobilisé·es pour surveiller les femmes du centre et écouter leurs conversations. Les gardes affirment en même temps que F. aurait été rapatriée au Ghana, et qu’elle serait saine et sauve.

Cependant, selon un passager du vol, F. n’était pas dans l’avion qu’elle était supposée prendre ce samedi 5 octobre en direction de Lomé (Togo) et Accra (Ghana). Elle était pourtant bien à l’aéroport de Zaventem, car un témoin présent au commissariat l’a vue et l’a entendue crier et pleurer dans une cellule, appelant à l’aide. L’inquiétude était telle que son avocat était sur le point de lancer un avis de disparition.

Ce lundi 7 octobre, F. nous a téléphoné depuis Accra. Elle a bel et bien été expulsée, cette expulsion étant accompagnée des violences habituelles (“saucissonnage”, ceinture de contention et menottes) et de menaces de mort. On ignore toujours dans quel vol elle a été mise de force.

Solidarité avec les détenues du centre fermé de Bruges et avec Madame F. !

#StopDeportations