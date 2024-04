[Gaza] Près de 33000 Palestiniens tués, les pertes israéliennes dépassent les 600 soldats

En 24 heures, 63 morts supplémentaires ont été recensés à Gaza, selon un communiqué du ministère de la Santé de Gaza qui fait état d’un total provisoire de 32 845 personnes tuées et 75 392 blessés en près de six mois de guerre. La résistance se poursuit à Gaza, avec selon les médias israéliens une augmentation notable du nombre de soldats israéliens tombés au combat, atteignant désormais les 600, dont 264 depuis le lancement de l’offensive terrestre sur la bande de Gaza. Cette montée en flèche des pertes reflète l’intensification des combats dans le territoire assiégé mais aussi en Cisjordanie et à la frontière libanaise. Plus de 6 800 membres de l’armée israélienne ont en outre été blessés depuis le début du conflit le 7 octobre dernier. Parmi ces blessés, 4 716 sont des soldats réservistes. L’armée israélienne s’est retirée lundi de l’hôpital Al-Chifa, le plus grand du territoire palestinien assiégé, où elle avait lancé une opération militaire il y a deux semaines, une opération, qui a fait 300 morts. Bâtiments détruits, calcinés ou aplatis, rues jonchées de décombres et gros monticules de sable : le complexe hospitalier d’Al-Chifa à Gaza n’est plus que ruines (photo).