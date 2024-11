[Grèce] Explosion accidentelle – un tué, une blessée, deux inculpés

Le 31 octobre, l’anarchiste Kyriakos Xymitiris a été tué par une explosion, dans un appartement du quartier d’Ambelókipi, à Athènes. Une autre militante ananarchiste, Marianna M., a été gravement blessée par l’explosion. Elle est actuellement à l’hôpital, sous mandat d’arrestation. Deux autres personnes qui n’étaient pas dans l’appartement sont poursuivies. Dimitra Z., locataire de l’appartement, a été arrêtée hier soir à l’aéroport d’Athènes alors qu’elle revenait de Suisse, où elle se trouvait lorsque la bombe a explosé. Son compagnon est également détenu et poursuivi pour terrorisme.

Kyriakos Xymitiris était actif depuis des années dans les projets de solidarité avec les prisonnier.es, dans le mouvement internationaliste contre la guerre, dans les actions pour la défense du quartier d’Exárcheia, dans les luttes au sein des universités, dans la défense des espaces libérés et squattés et dans chaque lutte sociale et de classe. Il s’est donné dans ces luttes, en cherchant toujours à découvrir ensemble leurs possibilités les plus insurrectionnelles. (photo : banderole d’hommage à Thessalonique)