Grève nationale : une mobilisation massive (historique) contre le gouvernement et l’accord Arizona.

Ce jeudi 13 février, une marée humaine a envahi les rues de Bruxelles en réponse à l’appel des syndicats et des travailleur·ses du secteur public, mais également de nombreux groupes militants.

Entre 60.000 (selon la police) et 100.000 personnes (selon les organisateur·rices) ont bloqué le pays pour dénoncer les coupes budgétaires et la casse des services publics, et montrer leur désaccord avec le gouvernement De Wever. Transports, écoles, hôpitaux, culture, justice : partout, la colère monte contre un gouvernement qui détruit les conditions de travail et sacrifie les droits sociaux. Aviation clouée au sol, métros et bus à l’arrêt, audiences reportées, écoles et lieux culturels fermés : le pays a tourné au ralenti, contre l’Arizona et son gouvernement.

Le cortège a démarré de la Gare du Nord en fin de matinée, rassemblant des dizaines de milliers de manifestant·es venu·es de tout le pays. Professeur·ses, cheminot·es, agent·es communaux, soignant·es, travailleur·ses des transports et bien d’autres se sont joints à l’appel pour dénoncer les réformes budgétaires et les attaques contre leurs conditions de travail. Un blocage et un piquet de grève ont eu lieu dès 6h du matin sur le campus de l’ULB, pour dénoncer les coupes budgétaires et le sous-financement de l’éducation.

Notons également la présence en nombre des pompiers, et de plus d’un millier de militaires, malgré que Théo Francken ait annulé l’autorisation de manifester pour la profession ce jeudi, forçant la plupart d’entre eux à poser un jour de congé pour rejoindre la mobilisation.

Le cortège scandait notamment « La démocratie, elle est ici, c’est pas l’Arizona qui fera la loi » et a déployé une banderole « Arizona, bras armé du patronat ».

Au niveau du métro Arts-Loi, le bloc de « Commune colère »* a dévié du tracé de la manifestation pour s’avancer vers le siège du parti Les Engagés rue Joseph 2, suivi par d’autres manifestant·es. De la peinture a été jetée vers le siège du parti, pour montrer le mécontentement face à leur « trahison ». En effet, les électeur·rices dénoncent l’alliance des Engagés, qui se présentait comme centriste, avec des partis de droite et d’extrême droite. La police a répondu en chargeant et en gazant la foule devant le siège.

Les forces de l’ordre ont également gazé et chargé des militaires au niveau de la place Louise et à Arts-Loi. Plusieurs interpellations ont eu lieu, dont celles de manifestant·e·s en possession de projectiles ou de pétards. Par ailleurs, de nombreux tags et d’autres dégradations ont eu lieu tout au long du chemin, notamment à la Toison d’Or, où des vitrines ont été brisées. Plusieurs enseignes ont été visées, dont le Carrefour situé devant le métro Arts-Loi, qui a été la cible de jets de projectiles, de vitres brisées, et de nombreux tags, dont un « Boycott Carrefour » en référence à la lutte de soutien à la Palestine.

Un large dispositif policier anti-émeute attendait le cortège où la tension est montée d’un cran. En effet, plus de 60 policier·ères en équipements spéciaux ainsi que des barrières barbelées empêchaient l’accès au bâtiment. Des manifestant·es ont scandé « Bouchez, descends, on t’attend ». Certains groupes sont également passés à l’offensive, (notamment le cortège des pompiers), lançant des projectiles contre la police, qui a répondu avec du gaz lacrymogène, avant de disperser violemment la foule à l’aide du canon à eau.





Vidéo de l’intervention devant le siège du MR.





Des tags tels que « MR au feu, Arizona au milieu » ont été griffonnés sur certaines façades. Une deuxième autopompe est alors apparue à l’angle du siège du MR, pour disperser le cortège. Les dernier·ères manifestant·es ont été dispersé·es sur les coups de 15h, entre la Porte de Hal et la Gare du Midi. À la fin de la manifestation, aux abords de la gare du midi, une arrestation particulièrement violente a eu lieu après que les policiers aient dispersé les manifestant.es encore présent·es.

Cette journée de grève et de manifestation a démontré l’ampleur du mécontentement face aux réformes en cours et aura marqué les esprits : des blocages, des travailleur·ses en grève, ainsi qu’une large manifestation de près de 100.000 personnes, dont une partie a été offensive.

Le « marathon de résistance » a commencé, il durera jusqu’aux prochaines élections (dans 4 ans et demi). Les syndicats appellent à des manifestations tous les 13 du mois, ainsi qu’à une grève générale nationale le lundi 31 mars. D’autres groupes appellent également à multiplier les actions hors du calendrier syndical. L’enjeu est double : faire peur au gouvernement sans lui laisser la possibilité de jouer sur l’épuisement de la société civile. Un bras de fer s’engage, et les opposant·es semblent déterminé·es à ne pas céder.

Commune colère est une alliance de syndicalistes et de militant·es. Le groupe organise des blocs et des assemblées générales « contre la boucherie sociale en cours ». De nombreux collectifs militants se sont joints au bloc.

