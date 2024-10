Grote interpellatie CSC ! STOP UITWIJZINGEN !

Dit schrijven is gericht aan Marie Hélène Ska,

Ik neem contact met u op uit diepe bezorgdheid over de recente gebeurtenissen rond de uitzetting van ongedocumenteerde personen wonend in het gebouw aan Rue de la Victoire 16, waarvan CSC Enseignement eigenaar is.

Deze uitzetting, uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de vakbond CSC, is onverenigbaar met de waarden van solidariteit, menselijkheid en sociale rechtvaardigheid die de kern vormen van uw vakbondsverbintenis en die u bij vele gelegenheden hebt verdedigd, met name tijdens de sociale dumping door Delhaize op unilateraal verzoek.

Het is ondenkbaar om een organisatie te steunen die medeplichtig is aan de marginalisering van mensen in zeer precaire situaties die geen aanspraak maken op sociale voordelen, terwijl ze enkel vragen om fatsoenlijke levensomstandigheden en respect voor hun fundamentele rechten als individu.

Ik wil jullie eraan herinneren dat jullie betrokkenheid zich niet alleen beperkt tot het verdedigen van de rechten van reguliere werknemers, maar ook tot het strijden voor sociale rechtvaardigheid voor iedereen, inclusief degenen die door de wet aan de rand van de samenleving zijn geplaatst, zoals mensen zonder papieren.

Ik roep u op om verantwoordelijk te reageren binnen uw organisatie, zodat de CSC Enseignement deze onaanvaardbare en onbegrijpelijke beslissing terugdraait.

Ik verwacht van u een snelle reactie en concrete maatregelen, d.w.z. :

annulering van het unilaterale belsuit

de ondertekening van een duidelijke huurovereenkomst die duurt tot het gebouw weer in gebruik wordt genomen.

Hoogachtend

(uw naam)

