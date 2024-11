[Ile Maurice] Les réseaux sociaux suspendus à Maurice jusqu’au 11 novembre

L’île Maurice est en proie à un scandale d’écoutes téléphoniques à grande échelle lié aux élections législatives du 10 novembre, des extraits de conversations téléphoniques de personnalités politiques, de membres de la société civile, de diplomates et de journalistes ont été enregistrés et ont fuité sur les réseaux sociaux. L’ICTA (Autorité des technologies de l’information et de la communication) a bloqué ce vendredi l’accès aux réseaux sociaux. La mesure a été annoncée par l’opérateur de télécommunications EMTEL qui a reçu jeudi en fin de journée l’ordre de bloquer l’accès à toutes les plateformes de réseaux sociaux. Le blocage devrait durer jusqu’au 11 novembre, soit le lendemain du scrutin. Les internautes ont été surpris ce matin de ne pas pouvoir accéder à Facebook, Youtube,..