[Inde] Les maoïstes bombardent un camp de la police

Extrême-droite / Antifascisme

[Allemagne] Pour le slogan « From the River to the Sea, Palestine will be free » pas de passeport allemand

Le slogan « From the River to the Sea », le cas échéant avec l’ajout « Palestine will be free » est mentionné comme motif d’exclusion possible de la nationalité allemande. Incompatible avec la constitution du pays, cela inclus le like, le partage ou le commentaire du slogan sur les réseaux sociaux. Le nouveau...