JOURNEES BETON - VISITE HOLCIM BRUXELLES

"Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 décembre, nous sommes entré.es dans l’usine Lafarge-Holcim du Quai des Armateurs, à Bruxelles. Nous avons démontré que le front anti-béton ne s’arrêtait pas à la frontière française.

Nous répondons ainsi à l’appel à se soulever contre le béton en cette journée anniversaire de l’action directe contre Lafarge Bouc-bel-air menée par nos camarades l’année dernière.

Il n’y a de rationnel qu’une réponse internationale et globale aux coulées grises et criminelles.

Nous croyons que c’est la riposte nécessaire à l’alliance fascisante que forme Lafarge-Holcim avec divers états. Contre un monde aux frontières perméables à la prédation néo-coloniale, aux liquidités, mais imperméable aux humain.es qui fuient la misère causée par ces agissements.

La résistance est là, elle se soulève. L’utopie n’en est plus le seul moteur. S’ajoute à nos existences la chaleur de la conviction d’entrer en action contre un système étouffant : l’espoir, la solidarité, l’appartenance à une autre population qui ne courbe pas l’échine en attendant que le reste la rejoigne.

Et c’est dans cette clameur que nous sommes entré.es chez Lafarge-Holcim.

L’oppression coloniale qu’ils exercent n’est plus à démontrer. Après avoir construit le Mur de l’atlantique des nazis, l’entreprise a exporté et répandu ses méthodes un peu partout sur la planète, au Cameroun, Brésil, Chili, Mexique, Inde et Maroc, qui font les frais des ravages de la filière béton, de l’extraction du sable, de la pollution des rivières en passant par la saturation de l’air par les épaisses fumées dégagées par les usines.

L’industrie du béton nous soumet à un nouveau chantage : celui de la nécessité de construire plus face au mal-logement. Nous sommes conscient.es de l’urgence de bâtir des logements sociaux. Mais le monopole du bâtir doit être retiré au béton. Les savoirs enfouis sous le ciment à prise rapide, qui eux s’adaptent au climat, aux besoins spécifiques et à l’utilisation de matériaux durables doivent re-sortir de terre.

Alors oui, mille fois oui aux logements sociaux qui ne seraient ni des passoires énergétiques, ni des tours asphyxiantes, ni rendus possibles par un système colonial extractiviste généralisé.

Oui à l’harmonie du vivant, aux manières d’êtres et d’habiter agradantes.

Non à la soumission, au chantage des mafieux du béton qui veulent nous faire croire que rien n’est faisable sans eux.

Non à l’accaparement des moyens de construction. Non aux édifices-pansements qui servent les intérêts à court terme des actionnaires.

Non à la propriété privée.

Soutien aux camarades de la lutte anti-béton, soutien aux victimes de la crise du logement.

Nous sommes là, nous ne bougerons pas.

Ils ne passeront pas.

No passaran !"