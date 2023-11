VERNISSONS LE BETON - 10/12

Nous, comité Local des Soulèvements de la Terre à Bruxelles, avons décidé de répondre à l’appel international à des journées d’action contre le monde du béton, contre Lafarge-Holcim et leur monde.

Parce que le béton nous asphyxie, empoisonne les rivières, détruit les sols et les fonds marins, coule le monde sous sa grise substance. Sa production est totalement gérée par des entreprises mafieuses, prédatrices et néocoloniales.

Les usines de béton détruisent notre santé, produisent une pollution de l’air considérable partout dans notre monde. Le processus de fabrication du ciment est un des piliers des émissions de CO2 au niveau mondial (8% des émissions en 2022).

Le béton est le plus grand consommateur de sable au monde.

Le béton produit cette matière grise indispensable à tous les grands projets inutiles et participe activement à la destruction des terres agricoles, zones humides et forêts ainsi qu’aux déplacements des populations qui les accompagnent.

L’entreprise, Lafarge-Holcim, a également à son palmarès une condamnation pour financement du terrorisme, ainsi qu’une mise en examen pour complicité de crimes contre l’humanité. Les entreprises mafieuses n’hésitent pas à puiser leurs ressources partout, car l’argent n’a pas d’odeur. En Belgique, les poursuites contre le Groupe Bruxelles Lambert, actionnaire majoritaire de Lafarge-Holcim, furent rapidement abandonnées. Les états aiment conserver leurs liens d’amitiés avec leurs plus belles sociétés. La cause de toutes ces condamnations et accusations ? Le maintien de l’activité d’une usine syrienne en pleine guerre civile, grâce à un bon coup de pouce financier à Daesh.

Les exactions des entreprises du béton et de leurs mondes doivent cesser pour que cesse l’intoxication de ce monde.

Nous vous invitons donc à rejoindre le canal telegram pour se tenir informé des journées contre le béton à Bruxelles : https://t.me/stopbetonbx et à venir nombreux et nombreuses le 10 décembre. Le lieu sera révélé en temps et en heure.

Le 10/12 VERNISSONS LE BÉTON.

VIDÉO DE L’APPEL INTERNATIONAL : https://www.youtube.com/watch?v=xhlAfoFDrPg