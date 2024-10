Journée mondiale de Lutte contre la misère

6 octobre - 14h00 - Maison communale d’anderlecht

[Conférence de presse] Saga du Stade Verdonck (Anderlecht)

#sagadustadeverdonck Besoin de soutien On vous explique : Nous sommes le Front de Mères Belgique et nous travaillons depuis plus d’un an sur le projet de réaffectation de l’ancienne piste d’athlétisme désaffectée du stade Verdonck en un espace vert accessible aux riverains. Pour cela, nous nous sommes associés...