L’Actu des Oublié.e.s • S V • EP 8 • Corée du Sud II : Dehors !

Pour commencer 2025, deux épisodes sont consacrés à la Corée du Sud et au mouvement massif pour la destitution de l’actuel président Yoon Suk Yeon, incarnation de l’extrême droite néo-libérale, anti-féministe revendiqué et lié aux cercles évangélistes et complotistes.

Le 3 décembre, celui-ci déclarait la loi martiale, l’interdiction de toute activité politique et la paralysie du parlement ; mais la société civile dans toutes ses composantes réagit spontanément pour l’empêcher d’agir. Un mois plus tard, la bataille politique fait rage pour obtenir sa destitution définitive et son arrestation.

Avec Christophe Gaudin, maître de conférences en sciences politiques à l’université Kookmin de Séoul.

MEDIAS

Hankyoreh (Edition anglaise)

Mediapart

RFI

Blog Alain Bertho

La Vie des Idées : Loi martiale et loi des séries, Christophe Gaudin

MUSIQUE

1’08 [라비( RAVI )] 범(feat.Chillin Homie, Kid Milli)

)] 범(feat.Chillin Homie, Kid Milli) 18’40 탄핵이 답이다 떼창하는 광주시민들.mp3

26’21 CYBER RUI - CATCH UP feat. Ash-B (애쉬비)

