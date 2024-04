L’action directe en pratique – Conférence Débat

17 avril - 18h30 -

Meet & Greet Movement COOPBXL

Viens rejoindre notre mouvement pour plus de coopératives d’habitant.es à Bruxelles. Ici, on t’explique ce que sont les coopératives, pourquoi nous en voulons plus à Bruxelles, comment fonctionne notre mouvement et enfin comment tu peux le soutenir. FR Une coopérative est une solution de logement non spéculative....