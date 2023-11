La fondation Marius Jacob a besoin de vous pour passer à la vitesse supérieure !

Aujourd’hui, nous voulons changer d’échelle pour donner de l’ampleur aux mouvements sociaux et aux luttes dans toute leur diversité. Afin de renforcer des dynamiques autonomes et audacieuses, pour être à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confronté·e·s, pour voir grand : on a besoin de vous.

Pour soutenir la fondation : c’est très simple !

Il y a trois manières de contribuer à cette campagne :

1️⃣ Devenez mutualisateur·trice·s : Vous choisissez un montant que vous versez mensuellement. Nous proposons 1% de ses revenus par mois, mais libre à chacun·e de mettre plus ou moins. Cet argent est entièrement redistribué toutes les 6 semaines à des collectifs qui luttent pour transformer notre société. Mutualiser donne de facto accès à l’assemblée générale de la fondation et vous permet d’être tiré·e au sort pour participer au comité d’attribution des bourses.

2️⃣ Partagez un max la vidéo sur FB, Insta, par mail ou pigeon voyageur ! Elle explique qui nous sommes et pourquoi nous avons besoin de plus de soutien.

3️⃣ Parlez-en autour de vous : Dans les faits, c’est ce qui fonctionne le mieux. Un mail, un message sur messenger, en parler à ses parents, ses collègues, ses ami·e·s…

Inutile de vous dire que pour 2023, nous pensons qu’il est plus indispensable que jamais de renforcer et soutenir les luttes féministes, antiracistes, écologiques et sociales. L’autonomie de la fondation nous permet de ne pas craindre de financer des mobilisation publiques, des actions directes, des idées novatrices ou subversives. Nous aspirons, à travers cet appel, doubler le nombre de personnes et le montant mutualisé pour atteindre, et dépasser on l’espère, la barre des 250 personnes et 5000 € mensuels.