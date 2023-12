La mobilisation continue ce WE contre les massacres des civils et la colonisation en Palestine !

🇵🇸✊

Programme de ce week-end :

📢 Tous les soirs, 18h, Gare Centrale : rassemblement #BrusselsAgainstGenocide

🍉 Samedi 16/12 : soirĂ©e de solidaritĂ© organisĂ©e par Tropical DJipsies & Hishek Bishek Collective.

Tous les fonds seront reversés au collectif Brussels Against Genocide. Lien : https://fb.me/e/1vOqOjI5U

🛑 Dimanche 17/12 : grande manifestation pour le cessez-le-feu immĂ©diat, 14h, Gare du Nord.

FR

✊ Manifestons ce dimanche 17 dĂ©cembre Ă 14h Ă partir de la Gare du Nord (Bruxelles) pour exiger un cessez-le-feu immĂ©diat et permanent  !

❌ Toute apologie de crimes de guerre, d’attaques contre des civils, ou toute manifestation d’antisĂ©mitisme ou de toute autre forme de racisme entraĂźnera une exclusion du rassemblement.

🇵🇸 A la demande de nos partenaires palestiniens, seul le drapeau national palestinien sera autorisĂ©.

Liste des signataires : 11.11.11, Association belgo-palestinienne (ABP), Amnesty International Belgique (francophone et néerlandophone), Broederlijk Delen, CEPAG, CNCD-11.11.11, Comité belge de soutien au peuple sahraoui, FGTB, FGTB Centrale Générale, FGTB wallonne, Fédération Internationale des Droits Humains (FIDH), Formation Léon Lesoil, Forum Nord-Sud, Intal, Maseerelfonds, Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Mouvement Présence et Action Culturelles (PAC), Palestine Solidariteit, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), solsoc, Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB), Vrede vzw.

NL

✊ Laten we deze zondag 17 december om 14.00 uur demonstreren vanaf Gare du Nord (Brussel) om een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren te eisen  !

❌ Elke steun voor oorlogsmisdaden of aanvallen op burgers, of elke uiting van antisemitisme of enige andere vorm van racisme zal leiden tot uitsluiting van de manifestatie.

🇵🇸 Op verzoek van onze Palestijnse partners is alleen de Palestijnse nationale vlag toegestaan.

EN

✊ Let’s demonstrate this Saturday, December 17th at 2pm starting at Gare du Nord (Brussels) to demand an immediate and permanent ceasefire  !

❌ Any apology for war crimes, attacks on civilians, or any manifestation of anti-Semitism or any other form of racism will result in exclusion from the rally.

🇵🇸 At the request of our Palestinian partners, only the Palestinian national flag will be allowed.