Les anciens travailleurs des Forges de Clabecq 26 ans après… Payez nos salaires !

Voilà 26 ans que les anciens travailleurs des Forges de Clabecq attendent le solde de leurs salaires.

Cela représente 2.200 familles (1810 ouvriers, 300 employés et 100 cadres) et une somme globale de vingt millions d’euros.

La faillite des Forges de Clabecq n’est pas encore clôturée.

SOYEZ PRÉSENTS AU PROCÈS CE LUNDI 13 NOVEMBRE 2023 à 9H devant le Palais de Justice de Bruxelles

La curatelle a en sa possession le terrain de l’ancienne cokerie des Forges de Clabecq, située à Vilvoorde. Sa vente clôturera la faillite et dégagera les fonds nécessaires à payer les anciens travailleurs des Forges ou leurs ayants droit. En effet, beaucoup sont décédés de cancers divers liés à la pollution à l’amiante dans l’usine.

Il faut savoir qu’il y a eu une véritable saga juridique autour de ces vingt hectares situés en bord de canal et qui offrent de nombreuses possibilités de réhabilitation.

Il a fallu d’abord définir qui en était le propriétaire, c’est la curatelle. Puis qui devait payer la dépollution réalisée par un entrepreneur immobilier. Celui-ci, au lieu de se tenir à ses engagements de construction de logements moyens, avait élaboré les plans d’immeubles de luxe avec vue sur le canal et marina. Ses velléités ont été étouffées dans l’œuf, fort heureusement. Le terrain est vierge et dépollué. Il attend sa réaffectation.

Un procès entre le dépollueur du terrain et la curatelle est en cours et porte sur le montant du dédommagement à verser à l’entreprise qui a nettoyé le terrain.

En première instance, l’entrepreneur a été débouté.

Le procès en appel démarre ce lundi 13 novembre à 9h au Palais de Justice de Bruxelles.

Lorsque ce procès sera clôturé, la curatelle pourra vendre le terrain et enfin verser aux travailleurs des Forges de Clabecq les vingt millions d’euros qui leur sont dus depuis 26 ans !