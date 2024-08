Les inscriptions pour les formations Code Rouge sont ouvertes !

Les formations code rouge sont ouvertes à tous.tes et ont pour but de te préparer pour notre prochaine action de désobéissance (du 24 au 28 octobre   !).

Nous t’apprendrons les base de l’action directe non violente, tout en te donnant l’occasion d’√©changer avec d’autres participant.es.

La premi√®re formation a lieu √† Bruxelles le samedi 31 aout, ne tarde pas √† t’inscrire ¬† !

Les formations sont gratuites mais l’inscription est obligatoire et se fait via le site internet. Les dates des prochaines formations sont les suivantes¬†:

Si, avant de participer √† une formation, tu veux en apprendre plus sur ce type d’action et ce qu’est Code Rouge tu peux suivre une info session en ligne ou en pr√©sentiel ¬† !

Toutes les infos relatives aux formations et aux infos session se trouve sur le site de code rouge, par ici —> https://code-rouge.be/participer/s-informer-et-se-former/

Au plaisir de t’y voir et de lutter avec toi pour plus de justice climatique et sociale 🌱