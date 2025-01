Quand la lutte l’emporte ! ✊

Pour partager différentes expériences, renforcer les luttes actuelles et arracher des victoires à Bruxelles et en Wallonie ! 🌱💥✊

Occupons le Terrain, le Comité des Soulèvements de la terre BXL avec Inter-Environnement Bruxelles et Acteurs.ices des temps présents co-organisent cette rencontre croisée entre les luttes en France et en Belgique.

➡️19h30 : Ouverture / Bar et table info-propaganda

➡️20h00 : Présentation du rapport de Terre de Luttes

➡️20h30 : Témoignages et partage autour de quelques luttes locales

➡️21h00 : Discussions pour se renforcer mutuellement, appuyer certaines mobilisations à venir et partager nos agendas !

👉 On propose d’aller ensuite rejoindre à 22h la seconde partie de l’AG Publique No Border pour par exemple soutenir la lutte contre les centres fermés en général et en particulier la construction de celui de Jumet