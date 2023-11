[Manifestation] Stop violences faites aux femmes ! Stop geweld tegen vrowen !

26 novembre - 14h00 - Bruxelles

Rejoins le bloc révolutionnaire Queer et Féministe

Communiqué du Bloc Révolutionnaire Queer & Féministe - regroupement de collectifs et individu.e.s VNR Nous, les meufs, les pédales, les trans, les inter, les gouines, les bi’s, les putes, les freaks, les dérangé.e.s, les ace et les aro, sommes invisibilisé·e·s et violenté·e·s, que ce soit dans l’espace public...