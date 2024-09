Manifestation de soutien aux travailleur.euses d’Audi

Comme vous le savez déjà, l’usine Audi se délocalise et quitte Bruxelles, laissant derrière elle les sous-traitants sans aucune protection ni aide sociale. Cela concerne 800 personnes, en plus des 3 000 ouvriers qui perdent également leur emploi, bien qu’ils soient mieux protégés que les sous-traitants.

Le 16 septembre à 10h il y a la manifestation de soutien , depart à la Gare du Nord.

Mais surtout :

17 septembre à 10h :

Rendez-vous devant l’usine avec casseroles et instruments de musique (✊💥🥁) pour soutenir ce beau mouvement et échanger sur ce qui se passe.

Á chaque jour la situation évolue mais surtout il commence à faire froid, et chaque présence de soutien compte pour garder la motivation.

À ce même moment, des négociations auront lieu à l’intérieur de l’usine pour obtenir des mesures de protection sociale pour les sous-traitants. C’est donc une bonne occasion de nous retrouver et de rencontrer les personnes concernées. C’est toujours très riche d’être là à discuter.

N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous !