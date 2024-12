[France] Manifestation nationale pour exiger la libération de Georges Abdallah !

Appel du parquet et après ?

Tous unis à Paris pour une nouvelle manifestation nationale !

Georges Abdallah doit être libre maintenant ou maintenant !

"Par décision en date du jour, le tribunal d’application des peines a admis Georges Ibrahim Abdallah au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 6 décembre prochain, subordonnée à la condition de quitter le territoire national et de ne plus y paraître" (Décision du tribunal d’application des peines)

Le 15 novembre dernier, le verdict de la Cour d’Application des peines de Paris est tombé en réponse à la onzième demande de libération conditionnelle déposée par Georges Abdallah en juin 2023 : Georges Abdallah doit être libre ! Cette décision de justice - qui conforte les deux précédentes de 2003 et de 2013 tout en n’étant plus désormais conditionnée à la signature d’un arrêté d’expulsion par le ministre de l’Intérieur - est assurément une nouvelle victoire politique et juridique dans cette affaire Abdallah qui perdure aujourd’hui depuis quarante ans. « Bien entendu le changement prendra du temps et puis certainement, il y aura des soubresauts ici et là. Seulement la direction du vent est déjà bien tracée ». (Georges Abdallah, déclaration du 17 novembre 2012)

Néanmoins, cette victoire ne sonne pas la fin du combat puisque nous le savons tous : dès le 15 novembre au soir, le verdict a été suspendu par l’appel déposé par le parquet national antiterroriste et à nouveau, le 19 décembre prochain, la cour se réunira à Paris pour « statuer sur le sort » de celui que les médias français nomment désormais eux-mêmes, depuis ce 15 novembre - si ce n’est le combattant ou le résistant - du moins le « militant propalestinien Georges Abdallah ».

Dans ce dossier éminemment politique aux multiples « soubresauts » et pour cette nouvelle étape du 19 décembre, nous - soutiens à Georges Abdallah engagés sur ce terrain politique de la lutte et des luttes - réaffirmons ici notre engagement inébranlable et total à mener le combat jusqu’à la libération effective de notre camarade et appelons en ce sens à développer, unir et coordonner toujours plus nos forces pour amplifier encore et encore la mobilisation et intensifier la campagne pour sa libération afin que dans ce rendu à venir de la cour d’appel de Paris, à nouveau soit dictée une seule prononciation : Georges Abdallah doit être libre !

Alors oui, d’ici le 19 décembre, nous appelons à nouveau et plus que jamais à ce que mille initiatives fleurissent partout en France et à l’international pour la libération de Georges Abdallah. Faisons résonner partout où nous sommes notre élan solidaire et populaire sans cesse grandissant au seul cri de « La résistance est un droit ! Libérez Georges Abdallah ». Donnons à voir notre mobilisation qui, bien loin de s’essouffler, pèse désormais dans ce rapport de force et ne fait qu’enfler pour déferler massivement sur tous les fronts au fil des jours, des semaines, des mois et des années. Scandons inlassablement notre engagement aux côtés de notre camarade et de son combat en soutien à l’héroïque résistance du peuple palestinien, du peuple libanais et de tous les opprimés dans ce droit historique, juste et légitime à résister et à se libérer de l’exploitation, de l’oppression, de la colonisation et de l’impérialisme. Et usons de notre arme qu’est la solidarité pour que la Palestine occupe plus que jamais le devant de la scène mais aussi la situation de l’un de ses combattants historiques qu’est Georges Abdallah.

Dans ce combat final, frappons aussi d’une seule main en nous rassemblant tous lors d’une nouvelle manifestation nationale à Paris, au cœur même du pouvoir de l’Etat français, le samedi 21 décembre au cri de « Georges Abdallah, tes camarades sont là ! ». En ce sens, nous appelons tous les soutiens solidaires de France mais aussi des pays limitrophes à en être, à être massivement présents pour démontrer une nouvelle fois - et nous espérons une dernière fois - notre détermination à voir notre camarade Georges Abdallah enfin libre, pour la victoire ou la victoire !

Citons pour finir une fois de plus Georges Abdallah : « Honte à tous ceux et celles qui, face à la barbarie sioniste génocidaire, appellent à regarder ailleurs ! » et en ce sens, honneur à tous ceux et celles qui, par-delà la répression, agissent pour que milles initiatives fleurissent en faveur de la Palestine, de sa glorieuse résistance et en soutien aux flambeaux de cette résistance que sont les prisonniers palestiniens dont Georges Abdallah !

Rejoignez les premiers signataires de cet appel à agir jusqu’au 19 décembre et à être massivement présents le 21 décembre à Paris !

Continuons le combat ! Libérons Georges Abdallah !

C’est ensemble, seulement ensemble que nous vaincrons !

Paris, le 10 décembre 2024

Campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah

Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com

Facebook : pour la libération de Georges Abdallah

Instagram : cuplgia – Tweeter : CUpLGIA