Manifestation pour le droit à l’avortement

❌En Belgique, malgré les apparences d’un discours progressiste, le droit à l’avortement reste largement entravé.

En 2019, une proposition de loi visant à étendre le délai d’accès à l’avortement à 18 semaines, à réduire le délai de réflexion et à dépénaliser totalement l’IVG, a été sacrifiée sur l’autel des compromis politiciens pour permettre la formation du gouvernement Vivaldi. Les promesses faites alors n’ont jamais été tenues, et le rapport commandé par le gouvernement au comité d’expert·es, qui recommandait des mesures encore plus progressistes, est resté lettre morte. Nos corps ne sont pas des objets de marchandage politique !

😠 Les conséquences de l’inertie gouvernementale pèsent sur les personnes pouvant être enceintes et sur les professionnel·les de santé. Chaque année, un demi-millier de personnes sont obligées de franchir nos frontières pour recourir à une IVG aux Pays-Bas. Avec toutes les difficultés et les coûts que ce déplacement occasionnent, ne pas légiférer relève donc du déni de la réalité de terrain.

🛑 Aujourd’hui, nous faisons face à un nouvel horizon politique incertain avec la probable formation d’une coalition Arizona. Avec la N-VA, le CD&V et les Engagés en son sein, on ne peut que s’attendre à de nouveaux blocages sur la question de l’IVG dès la formation du gouvernement. Or, à la rentrée parlementaire 2024, une proposition de loi de renforcement de l’IVG sera examinée en urgence par les député·es. Il y a une claire majorité à la Chambre pour que cette loi passe, et un gouvernement en affaires courantes a les compétences pour adopter la proposition. Il est donc urgent de nous mobiliser, car une fois le nouveau gouvernement en place, nous savons que toute avancée sur le droit à l’avortement sera bloquée.

📢 Nous vous donnons donc rendez-vous le 28 septembre pour une manifestation nationale pour le droit à l’avortement. Les marchandages politiques de la proposition de loi de 2019 l’ont montré : il n’y a rien à attendre des classes dominantes, et seule la pression des luttes féministes nous permettra d’arracher nos droits ❗

✊ Nous revendiquons :

➡️ L’adoption et le renforcement de la proposition de loi de 2019 par le gouvernement en affaires courantes dès la rentrée parlementaire : celle-ci comprend l’extension du délai d’accès à 18 semaines, la suppression du délai de réflexion et la dépénalisation totale de l’IVG !

➡️ La couverture garantie de l’avortement par l’aide médicale urgente (AMU) pour les personnes ne bénéficiant pas d’une mutuelle !

➡️ Le financement des centres pratiquant l’avortement à hauteur des besoins en personnel, matériel et formation !

Une manifestation organisée en Front féministe unitaire. Signataires de l’appel :

● Collecti.e.f 8 maars - Bruxelles

● Féministes anticapitalistes

● Gacehpa

● Garance ASBL

● Réseau ADES

● Planning familial de Saint-Josse

● La Trace

● La Mutinerie montoise

● L’ilot ASBL

● Collages féministes Bruxelles

● Sofélia

● Genres pluriels ASBL

● Collecti.e.f 8 mars national

● Vie Féminine

● MOC

● Comité Femmes Éliane Vogel-Polsky (FGTB Bruxelles)

● Xeno- ASBL

● Free Clinic ASBL

● Campagne ROSA

NL

📍 Waar : Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele (op een steenworp afstand van het centraal station)

We lopen naar de Place Jean Rey

⏱️ Wanneer : 28 september - 14h30

🟣De 28e september, de Internationale Dag van Strijd voor het Recht op Abortus, nadert, en het is cruciaal om te benadrukken dat de toegang tot abortus geen strijd uit het verleden is, maar een nog steeds actuele en meer dan ooit noodzakelijke strijd.

❌In België, ondanks de schijn van een progressieve houding, blijft het recht op abortus aanzienlijk beperkt.

In 2019 werd een wetsvoorstel dat tot doel had de termijn voor toegang tot abortus te verlengen tot 18 weken, de bedenktijd te verkorten en abortus volledig te decriminaliseren, opgeofferd op het altaar van politieke compromissen om de vorming van de Vivaldi-regering mogelijk te maken. De beloften die toen werden gedaan, zijn nooit waargemaakt, en het door de regering aangevraagde rapport van een commissie van experts, waarin nog progressievere maatregelen werden aanbevolen, is genegeerd. Onze lichamen zijn geen onderhandelingsinstrumenten voor politieke deals !

😠De gevolgen van de inactieve houding van de overheid drukken zwaar op mensen die zwanger kunnen worden en op zorgprofessionals. Elk jaar moeten honderden mensen onze landsgrenzen oversteken naar Nederland om een abortus te ondergaan. Met alle moeilijkheden en kosten die dit met zich meebrengt, is het uitblijven van wetgeving een ontkenning van de realiteit op het terrein.

🛑 Vandaag staan we voor een nieuwe politieke onzekerheid met de mogelijke vorming van een Arizona-coalitie. Met de N-VA, CD&V en Les Engagés in deze coalitie kunnen we nieuwe blokkades verwachten rond de abortuskwestie, zodra de regering gevormd is. In het parlementaire najaar van 2024 zal een wetsvoorstel ter versterking van het recht op abortus met spoed door de Kamerleden worden behandeld. Er is een duidelijke meerderheid in de Kamer om dit wetsvoorstel goed te keuren heeft een regering in lopende zaken de bevoegdheid om het voorstel aan te nemen. Het is daarom van groot belang dat we ons mobiliseren, want zodra de nieuwe regering aantreedt, weten we dat elke vooruitgang op het gebied van abortus zal worden geblokkeerd.

📢We nodigen jullie daarom uit om op 28 september deel te nemen aan een nationale demonstratie voor het recht op abortus. De politieke onderhandelingen rond het wetsvoorstel van 2019 hebben het al laten zien : er valt niets te verwachten van de machthebbers, en alleen de druk van feministische bewegingen zal ons in staat stellen onze rechten te veroveren !

✊Onze eisen zijn :

➡️De goedkeuring en versterking van het wetsvoorstel van 2019 door de regering in lopende zaken vanaf de start van het parlementaire jaar : dit omvat de verlenging van de termijn voor toegang tot 18 weken, de afschaffing van de verplichte bedenktijd en de volledige decriminalisering van abortus !

➡️Gegarandeerde dekking van abortus door dringende medische hulp (DMH) voor mensen zonder ziekteverzekering !

➡️Financiering van de centra die abortussen uitvoeren, aangepast aan de personeelsbehoeften, de benodigde materialen en opleiding !

Een demonstratie georganiseerd door het verenigd feministisch front.

Ondertekenaars van de oproep :

● Collecti.e.f 8 maars - Bruxelles

● Féministes anticapitalistes

● Gacehpa

● Garance ASBL

● Réseau ADES

● Planning familial de Saint-Josse

● La Trace

● La Mutinerie montoise

● L’ilot ASBL

● Collages féministes Bruxelles

● Sofélia

● Genres pluriels ASBL

● Collecti.e.f 8 mars nationaal

● Vie Féminine

● MOC

● Comité Femmes Éliane Vogel-Polsky (FGTB Bruxelles)

● Xeno- ASBL

● Free Clinic ASBL

● Campagne ROSA