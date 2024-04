Les Amis du Monde diplomatique en Belgique et la revue Lava sont ravi.e.s de vous inviter à la conférence-débat “Médias : comment faire entendre une autre voie ?” le mercredi 24 avril.

Soutien éditorial à peine voilé aux politiques néolibérales et aux intérêts occidentaux, banalisation des thèses de l’extrême droite, limitation du débat socio-économique, journalisme applaudissant la répression des mouvements sociaux et le maintien de l’ordre, le débat public semble aujourd’hui verrouillé par les médias dominants. Dans ces conditions, comment la gauche peut-elle défendre une voie alternative au discours néolibéral véhiculé par ces médias ? Comment faire entendre d’autres voix et éviter la résignation et le fatalisme promus par les médias dominants ?

A l’approche des multiples élections de 2024, nous en débattrons avec nos invités, Pierre Rimbert rédacteur au Monde diplomatique, Pauline Perrenot co-animatrice d’Action Critique Médias (ACRIMED), autrice de “Les médias contre la gauche” et Geoffrey Geuens professeur à l’Université de Liège, auteur de “Tous pouvoirs confondus. Etat, capital et médias à l’ère de la mondialisation”.

Au programme :

• 18h30 : Ouverture des portes et enregistrement

• 19h00 : Présentation des intervenants et début de leurs interventions

• 19h45 : Discussion et échanges avec la salle

• 20h30 : Clôture

Informations pratiques :

• Quand ? Mercredi 24 avril 2024 à 19h00

• Où ? Pianofabriek

• Prix libre

• Inscription par ce formulaire https://rlg02z4e.forms.app/medias ou par email à amd.belgique@gmail.com