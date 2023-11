Menace de dissolution des Soulèvements de la Terre, le comité local de Beauvais, « Les Betteraves se Rebiffent », appelle à la vigilance

Santé / Soins

Action de perturbation des lobbys de l’agro-business

🔴 Le lundi 6 et mardi 7 octobre, une quinzaine d’activistes ont déployé une bannière « Pesticides are toxic, so is this lobby - Stop Blocking F2F » devant les bureaux de Bayer, Fertilizers Europe et FoodDrink Europe. Les activistes ont souhaité rappeler la responsabilité de ces organismes dans le blocage de la mise...