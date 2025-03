L’action syndicale prévue le 13 mars serait annulée par le front commun syndicale. L’Assemblée Générale Antifasciste de Bruxelles et d’autres organisations autonomes des partis et des syndicats appellent à un rassemblement le 13 mars à 18 heure à la place du Jeu de Balle.

« On résistera », un graffiti le 13 mars. Crédit photo @Lagachette_

La récente mobilisation de jeudi 13 février contre le gouvernement Arizona a rassemblé plus de 100 000 personnes. Cette mobilisation était organisée par un front commun entre la FGTB (syndicat socialiste) et la CSC (syndicat chrétien). Une importante partie du monde associatif et politique était aussi présente. À l’issue de cette mobilisation, et pour continuer la lutte face aux mesures de la coalition Arizona, les syndicats avaient appelé à un “marathon de résistance”, avec des actions prévues tous les 13 du mois.

Or, les récentes informations à ce sujet poussent à croire que ce front syndical ne réorganisera pas les mobilisations prévues chaque 13 du mois. En effet, en plus des rumeurs qui circulent à ce sujet, aucune communication n’a pour le moment été faite alors que le 13 mars approche à grands pas. À ce jour, les syndicats annoncent une seconde grève générale le 31 mars et avoir d’avantage renforcé la mobilisation du 8 mars afin de dénoncer les dangers de la coalition Arizona pour les droits des femmes*.

Plusieurs raisons sont évoquées en interne pour justifier le fait que les 13 du mois risquent d’être annulés. Premièrement, le front syndical dit vouloir concentrer ses force sur la grève générale du 31 mars plutôt que sur les actions mensuelles. Cela est entre autres dû à une difficulté pour certains secteurs de maintenir le rythme d’une manifestation mensuelle et surtout à un manque de moyens financiers. Des tensions au sein du front commun sur la stratégie à adopter existeraient également. Le monde syndical rappelle aussi l’importance de « garder des forces » pour les quatre prochaines années qui vont certainement voir les politiques anti-sociales et anti-contestataires crouler.

Manifestation du 13 mars. Crédit Lydie Nesvabda.

Si les différents acteurs syndicaux n’ont pas encore communiqué officiellement sur la stratégie qu’ils veulent donner au mouvement social en cours, de nombreux·ses observateur·rices disent être déçu·es de voir ce potentiel mouvement social reculer d’un pas étant donné le succès retentissant de la mobilisation précédente.

Manifestation du 13. Crédit Lydie Nesvabda.

A priori, l’élan notable donné lors de la mobilisation du 13 février serait donc stoppé jusqu’à la grève générale fin mars. Un choix qui risque d’embourber la potentielle construction d’un mouvement social puissant.

Quel était donc le sens de cette promesse faite au grand public d’un « marathon de résistance » si celui-ci ne se poursuit pas au second mois ? S’agissait-il simplement d’insuffler courage et espoir à une foule révoltée face aux politiques fascisantes mises en avant par l’Arizona à un moment donné ?

Une chose est sûre, les forces syndicales ont un poids indéniable quant à la massification des mouvements sociaux et la grève générale, quand elle a lieu, paralyse l’économie du pays.

Manifestation du 13 février. Crédit @Lagachette_

Mais alors, l’éternelle question qui se pose quant au mouvement syndical, est de savoir quand et comment celui-ci pourra sortir des gonds de la grève générale d’une journée sans renouvellement direct ?

Est-ce réellement à cause de contraintes matérielles, sociales et économiques existentielles, de conflits au sein du monde syndical ou encore à cause de directions syndicales qui peu à peu perdent en combativité ?

Malgré cela, une partie du monde associatif dit être déterminée à poursuivre les mobilisations mensuelles. Une chose est sûre, la période à venir va être aussi charnière que dense en négociations internes et le lien entre le mouvement syndical, associatif et autonome sera primordial pour la suite de ce mouvement social.

Actuellement, l’unique rassemblement organisé jeudi 13 mars est à l’initiative de l’Assemblée Générale Antifasciste de Bruxelles et d’autres groupes autonomes. Il aura lieu à la Place du Jeu de Balle à 18 heures.