Nouvelle cagnotte de soutien pour l’Pado

Après plusieurs tentatives de prises de contact, laissées sans réponse, nous avons décidé de faire appel à notre avocat. Il a contacté la plateforme et suite à cela les donnateur.ices se sont fait rembourser de leur somme et la cagnotte s’est faite bannir du site. On ne peut pas savoir pourquoi mais on peut soupçonner l’implication de mouvances d’extrême droite qui potentiellement ont signalé la cagnotte.

Une cagnotte de fermée, une nouvelle d’ouverte !

Une nouvelle cagnotte a été lancée, voici le lien :

https://www.helloasso.com/associations/reseau-inter-brianconnais/formulaires/1

n’hésitez pas à rebalancer vos thunes, on prend toujours les héritages.

Ces thunes serviront à tous les besoins du squat (gaz, matos de bricolage..), mais surtout pour acheter des billets de bus ou de train pour les personnes souhaitant continuer leur route.

Le Pado kézako ?

C’est un squat d’habitation et d’accueil pour les personnes venant de traverser la frontière à Briançon. En ce moment c’est moins l’urgence mais tout de même l’hiver arrive et nous allons avoir besoin d’aménager encore le lieu pour que les conditions de vie soient des plus agréables, sachant que la mairie ne nous a toujours pas remit l’eau ni l’élec.

Merci pour votre solidarité et feu aux frontières