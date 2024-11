[France/Calais] Résumé Octobre 2024

LA MANCHE : UN CIMETIERE

Le 05/10/24, un petit garçon somalien de 2 ans est mort écrasé dans un bateau lors d’une tentative de traversée au large d’Audinghen.

Le même jour mais lors d’un autre naufrage au large de Calais, deux hommes et une femme sont mort.es étouffé.es et noyé.es au fond d’un small boat.

Le 17/10/24, un bébé de 40 jours, une kurde irakienne est morte lors d’un naufrage au large de Wissant.

Le 23/10/24, deux hommes et une femme sont mort.es noyé.es au large de Sangatte. De très nombreux.ses disparu.es ont été signalé.es.

Le 27/10/24, un homme indien est mort noyé en tentant de revenir à la nage suite à un naufrage au large de Tardinghen.

Le 30/10/24, quatre personnes sont mortes. Une personne a été retrouvée en mer au large d’Hardelot puis dans la journée 3 nouveaux corps ont été découverts sur les plages entre St Etienne-au-Mont et Equihen-Plage.

TOUJOURS PLUS DE FLICS

Les syndicats de keufs jubilent ! Ce sont 15 flics au CRA de Coquelles, et 60 à la frontière qui vont se pointer dans quelques semaines (répartis sur les ports de Calais/Douvres, au Tunnel et au commissariat de Boulogne).

La biométrie avec relevé d’empreintes digitales et prise de photo pour les passagers vers le Royaume-Uni ne vivant pas dans l’espace Schengen doit commencer courant novembre.

EXPULSIONS

– Le 26/10, en marge des expulsions toutes les 48h, une expulsion avec obligation de monter dans les bus a eu lieu quai du Danube. 60 personnes ont été forcées de monter dans des bus pour se rendre en CAES.

– Le 28/10, un squat informel zone Marcel Doret qui abritait environ 200 personnes a été expulsé. 80 personnes ont été raflées dans des bus. Toutes les affaires ont été volées et mises à la benne.

– Depuis des mois, la SNCF veut expulser les campements des Fontinettes. Une audience a eu lieu le 16/10. Les lieux de survie de la zone sont expulsables à tout moment.

SEGREGATION DANS LES TRANSPORTS

Il est de plus en plus compliqué pour les personnes sans-papiers de prendre le train et le bus y compris après un naufrage.

Le 05/10, le jour d’un naufrage meurtrier, une centaine de personnes n’ont pas réussi à repartir de Boulogne et ont occupé les marches du théâtre avec des soutiens dans l’attente d’une solution. Après avoir été chassé.es du théâtre par les flics, après avoir dormi dehors, et malgré le fait d’avoir un ticket, iels se sont vu refuser de monter dans le premier bus du matin qui a eu pour consigne de repartir à vide.

La veille, à Wimereux, un groupe d’une cinquantaine de personnes n’avait pas pu monter dans le train pour revenir à Calais.

FRONTEX

Frontex célèbre 20 ans de violations des droits humains en toute impunité. A l’appel de la campagne Abolish Frontex, des séries de collage se sont organisées à Calais.

UNE DROLE DE VISION DE LA SOLIDARITE

Une sculpture du mot « solidarités » a été installée face à la mairie. C’est vraiment du cynisme quand on sait ce que fait la mairie : enrocher toute la ville, organiser le vol des tentes avec les véhicules municipaux toutes les 48h, diffamer les associations, refuser de ramasser les déchets sur les camps, raser les arbres quand ils abritent des personnes exilées, clôturer les parcs, entraver les distributions, demander le rétablissement du délit de séjour irrégulier, …

Les 150 personnes présentes lors des commémorations du 28/10 et du 31/10 ont marché jusqu’à la sculpture et ont ajouté une banderole « avec les sans-papiers » puis « avec les rochers ? » en dessous du mot « solidarités »



Le 29/10, la mairie a fait poser des rochers sur un campement « quai du Danube » en centre-ville où survivaient une centaine de personnes pour les empêcher de se réinstaller.

REPRESSION

Deux personnes ont été interpellées à Ambleteuse le 30/10. Elles sont accusées d’avoir tagué des messages tels que « Manche = cimetière » « Frontex assassin » ou encore « les frontières tuent ».