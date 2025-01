Outils numériques : Présentation d’une application optimisée pour s’organiser à distance

Pensée au départ pour remplacer Crabgrass (we.riseup.net), elle lui ajoute quelques fonctionnalités, en simplifie l’usage et colle de plus près aux conventions ergonomiques et graphiques actuelles.

Du petit projet éphémère et fluide à l’organisation militante complexe et immuable : une identifiante, un ou plusieurs profils, et différents groupes, espaces, contacts, discussions et dossiers structurées à portée de (deux ou trois) clics.

Objectifs :

— Créer un outil pratique pour bosser ensemble à distance, sans disperser les ressources, les discussions et le matériel entre pads, groupes « Signal », clouds, e-mails et autres SMS.

— En systématiser l’usage localement, principalement (mais pas que) entre personnes, groupes et collectives fluctuantes qui se connaissent, se rencontrent déjà physiquement, et souhaitent réduire les tracas liés aux choix et à la dispersion des moyens numériques de prolonger leur coopération.

— Et ceci afin d’optimiser le temps passé sur écran, d’augmenter l’efficacité d’organisation aux sein des groupes et entre eux, et d’expliciter les modalités d’accès aux documents et aux discussions, en paramétrant l’outil selon les besoins – de rudiments à orfèvrerie.

Situation :

— Elle est en cours de développement, la présentation portera sur une version... gamma, pourvue de la plupart des fonctionnalités et des structures visuelles. La proposition est de prendre un moment pour faire le tour de l’idée générale, puis de parcourir les différents écrans et les relations entre les éléments, pour ensuite discuter des questions et retours éventuels, et mettre l’hypothèse à l’épreuve des différents usages possibles et des pratiques actuelles.

— La personne qui s’occupait jusqu’ici du code souhaite passer la main. Nous cherchons donc du relai de ce côté.

— Les négociations avec la bande à Riseup pour en faire une candidate de remplacement de Crabgrass sont en cours.

Si vous ne pouvez être présentes ce soir-là mais que ça vous intéresse, voici un contact e-mail (à défaut d’un profil Hippo) :

labautonum@riseup.net

C’est au Steki, le lundi 27 janvier, à 18h30 (ouverture de la buvette à 18h)

Le laboratoire d’autodéfense numérique