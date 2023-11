[Palestine] Les prisonniers palestiniens lancent une réponse collective après que les forces d’occupation ont attaqué des détenus

Samidoun, 17 août 2023

Les prisonniers palestiniens sont engagés dans une confrontation avec le régime d’occupation israélien, après que les forces de répression ont envahi la prison du désert du Naqab le jeudi 17 août et ont attaqué les prisonniers.

Environ 1 000 prisonniers palestiniens dans toutes les prisons ont annoncé qu’ils commenceraient une grève de la faim à 19 heures, heure de Palestine, pour faire face à l’agression des geôliers. Les prisonniers ont également appelé le peuple palestinien à se mobiliser et à soutenir le mouvement des prisonniers dans sa lutte contre la répression.

Le réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun, dont est membre la Plateforme Charleroi-Palestine, appelle tous les partisans de la Palestine et les Palestiniens en exil et en diaspora à s’organiser et à s’exprimer pour soutenir la lutte des prisonniers.

Dans la matinée du 17 août, des unités de répression ont brutalement pris d’assaut les sections 3 et 4 de la prison de Naqab, agressant 75 prisonniers, saccageant leurs chambres et les transférant à la prison de Nafha. Cela se produit dans un contexte de vague de chaleur extrême à l’intérieur des prisons, les prisonniers étant contraints de vivre dans des températures intolérables.

De plus, Mohjat al-Quds a rapporté qu’ils ont été coupés des prisonniers du Hamas et du Jihad islamique dans les sections 5 et 27 de la prison du Naqab depuis mercredi, après que l’administration pénitentiaire ait fermé les sections des prisonniers.

Ces attaques surviennent quelques jours seulement après que le célèbre “ministre de la Sécurité nationale” du régime sioniste, Itamar Ben Gvir, se soit rendu dans la prison du désert du Naqab pour “constater les progrès” de la mise en œuvre de nouvelles procédures visant à harceler les prisonniers et à les priver de leurs droits.

Cette visite n’est que la dernière d’une série d’attaques à l’intérieur des prisons, la dernière en date étant un raid effectué il y a quelques jours dans la section 26. Cela intervient également après une série d’attaques individuelles et de transferts, en particulier dans la prison de Ramon, et après l’isolement et l’interrogatoire de Wael Jaghoub, Munther Khalaf Mufleh, Nael Barghouthi et d’autres importants leaders du mouvement des prisonniers palestiniens.

Le Haut Comité d’Urgence du Mouvement des Prisonniers Palestiniens a publié une déclaration :

“Parallèlement aux opérations de meurtre, de répression, d’invasions et d’attaques menées par les hordes de colons contre notre peuple et notre terre, l’imprudent et défaillant Ben Gvir et ses agents de l’administration pénitentiaire nous apparaissent, une fois de plus, tentant de jouer avec le feu et d’imposer de nouvelles mesures répressives par le biais de raids, d’isolement, d’abus et de provocations, ainsi que par le transfert de dirigeants du mouvement des prisonniers et la tournée de provocation menée par le soi-disant Ben Gvir dans les prisons.

Nous envoyons plusieurs messages :

Premièrement : Notre message à notre peuple courageux est que nous sommes engagés à vos côtés et que nous ne nous soumettrons pas aux mesures de l’ennemi sioniste. Nous sommes toujours en première ligne et nous donnerons à cet ennemi une nouvelle leçon de résistance, de confrontation et d’unité s’il poursuit son agression.

Deuxièmement : Notre message à l’ennemi est que votre folie vous conduira une fois de plus à une nouvelle déception. Si vous cherchez une confrontation ouverte, nous sommes prêts à l’accueillir, et si vous revenez, nous reviendrons.

Troisièmement, nous soulignons que toutes les factions d’action nationales et islamiques sont unies dans une même tranchée, d’un même poing, contre l’agression. Nous briserons les illusions de l’occupant devant notre unité une fois de plus.

Pitié pour les martyrs, liberté pour les prisonniers.

Haut Comité National d’Urgence du Mouvement des Prisonniers Palestiniens”