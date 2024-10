Une longue enquête de Younis Tirawi, un journaliste d’investigation palestinien, vient de révéler l’implication de A.B. dans une unité de tireurs d’élite de l’armée israélienne. Cet Ucclois, belgo-israélien, est accusé de faire partie d’un véritable « escadron de la mort », très actif à Gaza depuis plus d’un an maintenant. L’unité de snipers se fait appeler « Refaim », c’est-à-dire « fantôme » en Hébreu. Plusieurs photos montrent la présence de A.B. en compagnie d’autres membres de l’escadron, dont notamment un Italien, un Allemand, plusieurs Américains, et un Français. Si l’enquête ne révèle pas de vidéos d’A.B. en train de tirer, il existe en revanche une photo de lui en train de manipuler un fusil à lunette.

Interviewé, un membre de cet escadron décrit les instructions données à l’unité d’élite : tirer à vue sur tout homme « en âge de porter une arme » dans certaines zones. Que l’homme soit armé ou non ne fait aucune importance. Toute personne tentant de fouiller ou d’évacuer un corps qui a été pris pour cible peut également devenir une cible des snipers. Ils sont capables d’effectuer des tirs à plus de 1 200m de distance.

Âgé d’une vingtaine d’année, A.B. ne réside plus en Belgique depuis 2022. Une enquête à son sujet vient tout juste d’être ouverte par le parquet fédéral belge pour de potentiels crimes de guerre. L’an dernier, nous nous interrogions déjà sur le nombre de Belges parti·es participer au génocide en Palestine. Jusque-là resté passif, le parquet fédéral a adopté une posture complaisante envers les Belges membres de l’armée israélienne. Le fait que tout un travail d’investigation a dû être effectué par un journaliste afin d’établir les preuves démontre toute la passivité de la justice belge.

