Papotes du Collectif 8 mars Bxl - Rejoins-nous !

Rdv toutes les 2 semaines les vendredis : 4 octobre, 18 octobre, 1 novembre, 15 novembre... à 17h30 au 4 rue d’Anderlecht à 1000 Bruxelles.

Rejoignez le Collectif 8 mars !!

Nous sommes un collectif militant, autonome et autogéré, qui s’organise toute l’année dans l’idée de renforcés un mouvement féministe autonome fort et populaire et un féminisme anticapitaliste, antiraciste, anticolonial et inclusif.

Pour nous mobiliser et organiser la grève féministe du 8 mars, un moment crucial pour mettre en lumière les combats de toutes les femmes et minorités de genre. Pour nous, la grève est bien plus qu’une simple revendication. C’est un outil de transformation sociale.

Nos papotes, qui se tiennent toutes les deux semaines, sont des espaces de discussion, de partage et de construction collective. Ensemble, nous travaillons sur des projets concrets et des actions directes.

Cette année, nous avons plusieurs fronts comme le travail sûr la mémoire féministe, des discussions et ateliers sûr l’inceste, des projets d’écriture collective.

Par ailleurs on soutient bien évidemment les luttes et mobilisations contre le génocide en Palestine et Liban, les différentes luttes coloniales, mobilisation contre l’extrême droite et aussi pour le travail collaboratif entre plusieurs collectifs pour des mobilisations qui visibilisent plus la diversité des féminismes et les féminismes plus à la marge.

Nous croyons fermement qu’un autre monde est possible, mais il se construit ensemble, dans les rues, dans nos rencontres, et à travers nos actions. Si tu veux participer à un mouvement qui agit concrètement, rejoins-nous aux papotes du Collectif 8 mars et ensemble, faisons entendre nos voix !

Parce que nos luttes sont puissantes et nos solidarités sans frontières, parce que personne ne sera libre tant que nous ne le serons pas toutes, organisons nous !