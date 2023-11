Permis accordé pour 3 entrepots d’Alibaba

9 décembre - journée - Partout

DU 9 AU 12 DECEMBRE , APPEL INTERNATIONAL À DES JOURN É ES D’ ACTIONS CONTRE LAFARGE - HOLCIM ET LE MONDE DU BÉ TON

Une coalition de plus de 150 luttes locales, d’organisations nationales écologistes et sociales, de regroupements paysans, de sections syndicales et de comités locaux des Soulèvements de la terre appellent à 4 jours de mobilisations, rassemblements, occupations et blocages en décembre contre Lafarge-Holcim et le...