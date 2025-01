[Pétition] Libération de Sabine Amiyeme

Nous lançons un appel solennel aux autorités belges et à l’Office des étrangers de Belgique pour stopper l’expulsion de Sabine Amiyeme, citoyenne résidant en Belgique depuis 13 ans et parfaitement intégrée.

Qui est Sabine Amiyeme ?

Sabine AMIYEME, Camerounaise, est arrivée en Belgique il y a 13 ans, après un parcours migratoire violent et traumatisant. Elle a réussi à reconstruire sa vie, à se tisser un réseau, à créer son entreprise. Malgré cela, elle n’a jamais réussi à obtenir la régularisation de son séjour.

Elle a été arrêtée à Liège le 2 octobre et est détenue au centre fermé pour femmes de Holsbeek. Elle a subi une première tentative d’expulsion vers le Cameroun le 15 octobre, à laquelle elle a résisté, et a été reconduite au centre fermé. Mais l’Office des étrangers peut à tout moment décider d’une nouvelle expulsion.

Pourquoi nous opposons-nous à cette expulsion ?

Avec beaucoup de détermination, de travail et de discipline, Sabine a fondé son entreprise qui comprend deux commerces dont un salon de coiffure et un restaurant. Elle a des employés, paie ses cotisations sociales et respecte les valeurs de son pays d’accueil, la Belgique. Sabine a su tisser des liens solides et durables avec les personnes autour d’elle et s’est construit un réseau de client(e)s et d’ami(e)s fidèles et solidaires. Elle est un exemple de courage, d’intégration et de dévouement.

Aujourd’hui, Sabine fait face à une mesure d’expulsion qui menace son avenir. Cette décision met en péril son droit fondamental de vivre sereinement et en sécurité.

Son départ serait une perte injuste pour notre cher pays, la Belgique, qu’elle aime et respecte tant. L’expulsion de Sabine porterait un coup dur à tous ceux qui ont bâti des liens affectifs sociaux et professionnels avec elle.

Notre demande

Nous demandons aux autorités belges et notamment à l’Office des étrangers de reconsidérer la décision d’expulsion de Sabine Amiyeme. Au nom de l’humanité, de la solidarité et de l’esprit de justice qui caractérisent notre pays, la Belgique, nous demandons une solution humaine et durable pour Sabine, afin qu’elle puisse continuer à vivre en Belgique en toute sécurité et sérénité.

En signant cette pétition, nous montrons notre soutien à Sabine et notre détermination à agir pour qu’elle reste parmi nous.

Veuillez s’il vous plaît signer cette pétition pour que votre voix contribue à notre démarche. Ensemble, nous pouvons faire la différence et défendre une cause juste !

Auteur : Comité de soutien à Sandrine Amiyeme