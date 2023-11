[Podcast] Bain de Sang - Génocide au Congo (Panik sur la ville)

Extrême-droite / Antifascisme

[Projo Disucssion] Le Bataillon internationale de libération

Le Secours Rouge Belgique organise le 23 novembre à 19h00 au local Sacco & Vanzetti , chaussée de Forest 54, 1060 Saint-Gilles, la projection du documentaire « We needs to take guns » + échanges "L’internationalisme conséquent est l’une des boussoles qui doit guider tout mouvement révolutionnaire qui lutte...