[Présentation] Accumuler du béton, tracer des routes.

Nous avons le plaisir de vous inviter mercredi 11 septembre à 20h pour une présentation de Accumuler du béton, tracer des routes, premier ouvrage de Nelo Magalhães, économiste et chercheur en histoire environnementale.

Dans les décennies d’après-guerre, des milliers de kilomètres de routes et d’autoroutes sortent de terre pour soutenir l’intensification des flux de marchandises.

« Abstraire le sol » pour faire passer la route – et supporter le poids des camions – devient un leitmotiv de l’aménagement du territoire.

Il s’agit de relier, à travers les paysages agricoles remembrés, les métropoles aux zones industrielles, ports, aéroports, centrales électriques et complexes touristiques.

C’est le début d’une « grande accélération » qui bouleverse la production ordinaire de l’espace.

En effet, pour affranchir la construction des contraintes du relief, du climat et de la géologie, des milliards de mètres cube de terres de terrassement sont mobilisées – l’extraction de sédiments (sables et graviers) dans les rivières et carrières est complétée par les terres de remblais des chantiers de construction et par les déchets de l’industrie sidérurgique.

Ces matières à faible valeur financière, banales et omniprésentes, représentent une dimension négligée de l’engrenage technique, économique et politique dont nous héritons.

Les modes d’occupation du monde dépendent de forces sociales et de choix politiques qui se traduisent en paysages ordinaires.

Cette socio-histoire des grandes infrastructures et de leurs composantes permet de repenser les conditions d’une bifurcation.

Dès lors, s’opposer aux ravages de l’occupation du monde n’implique pas de planifier à partir d’une comptabilité basée sur des indicateurs écologiques (réduire l’impact carbone, rendre plus efficace l’utilisation des ressources, augmenter la valorisation des déchets de l’industrie).

Il s’agirait plutôt de repenser nos rapports aux techniques pour se donner les moyens de démanteler.