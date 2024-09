Le Rote Zora était un groupe de lutte armée de femmes agissant en Allemagne dans les années 1970 aux années 1990. Le groupe est né d’une scission féministe des Cellules Révolutionnaires (RZ), inspirant une génération entière à lutter contre le patriarcat dans toutes ses expressions : la technologie (génétique), la violence médicale, domestique et systémique, la culture du viol, le pouvoir religieux, l’industrie médicale, l’industrie de la guerre - l’exploitation et l’oppression au travail, dans la rue et à la maison, en Allemagne mais aussi en lien avec des luttes similaires dans d’autres endroits du monde !

Avec de la colle, de la peinture, du feu, de la poésie et des bombes, elles se sont battues contre l’ancien monde dans lequel elles vivaient, avec le désir ardent d’un nouveau monde sans oppression, sans exploitation et sans guerre.

Nous regarderons ensemble le documentaire

« Frauen bildet Banden ! » (Femmes, formez des gangs !) de 2019,

réalisé par FrauenLesbenFilmCollectif Las Otras, dans lequel plusieurs Zoras partagent avec nous leurs expériences de la lutte contre le patriarcat, les luttes du passé et les opportunités qui s’offrent à nous aujourd’hui.

À partir d’éléments tirés de leurs communiqués, nous approfondirons certains thèmes qu’elles ont abordés à l’époque et qui peuvent nous inspirer aujourd’hui.

Bienvenue à toustes (enfants inclus !)

Pour que la discut soit un max accessible pour nous toustes, nous proposons de commencer la soirée plus tôt que d’habitude, venez donc à l’heure !

18h : contextualisation

18.30 - 20h : docu

20-22h : discussion

Repas vegan proposé par le Boom.