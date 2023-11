[Projo] “Quand la police tue” à l’Université Libre de Bruxelles

Synopsis :

Ce film livre le récit de quatre familles à qui la police belge a arraché un être cher. Leurs témoignages se font échos et mettent en lumière le caractère structurel des violences d’État, de l’impunité policière et leur dimension raciste. Face à ce système mortifère, les familles mènent un long et courageux combat. La projection sera suivie d’une rencontre avec les protagonistes du film et des représentant.e.s des comités de soutien.

👉Info pratiques :

Le jeudi 07 décembre à 18h30

A l’université Libre de Bruxelles, Auditoire H1301 (campus du solbosch) — Avenue Franklin Roosevelt 50 — 1050 Bruxelles

Entrée à prix libre (les recettes seront reversées aux familles)