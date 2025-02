Quand la lutte l’emporte : on y était !

Nous étions nombreux le 7 février au DK pour découvrir la présentation de 10 ans de victoires dans différentes batailles locales en France par Terres de luttes . L’occasion aussi d’évoquer des luttes gagnées ou en cours, bruxelloises (Biestebroeck , le Donderberg , le Palais du Midi ) et wallonnes (la Chartreuse , Mobz BW ) et de rencontrer des réseaux tels que Occupons le Terrain, le Comité des Soulèvements de la terre BXL et Acteurs.ices des temps présents. Voici le rapport intégral de Terre de luttes et les liens vers les audios de chaque intervenant·e , réalisés par Inter-Environnement Bruxelles.

L’hétérogénéité des exemples présentés montre qu’il n’y a pas de « recette de lutte » miracle, mais que le fait de combiner différentes expertises, motivations et acteurs autour d’un objectif commun, permet d’obtenir des victoires étonnantes. Pourvu que ces différentes mailles du réseau parviennent à s’entendre, non seulement ponctuellement mais aussi dans la durée, tant il est vrai que chaque lutte contre des projets polluants et anti-démocratiques, nécessite beaucoup de persévérance !