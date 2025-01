[France/Bure] Quelques nouvelles des Bestiales 2

La page de l’évènement des Bestiales 2 (https://bureburebure.info/events/event/les-bestiales-2-du-20-au-24-fevrier-2025-a-bure-55/) a été mise à jour avec de nouvelles infos, un premier jet du programme y est disponible ! Elle sera encore mise à jour au fur et à mesure que l’événement approche...

Les Bestiales 2 sont des rencontres antispécistes et antiautoritaires qui auront lieu du 20 au 24 février 2025 à la maison de résistance de Bure (55290) !

Voilà le premier jet du programme :

Et on prévoit aussi des ateliers et discussions sur les liens entre spécisme et validisme, les liens entre antispécisme et luttes décoloniales, les pratiques autoritaires dans des milieux antispé, sur les conflits autour de l’antispécisme dans des lieux collectifs/des milieux militants, des transmissions de recettes vegan stylées, des linogravures, des arpentages de livres et brochures... et il y aura de la place pour ajouter les ateliers/discussions que tu veux sur le moment !

Ce pré-programme date du 18/01/2025, il y a aura surement des modifications d’ici à l’événement (pense à retourner sur le site juste avant de venir si tu veux avoir les dernières infos !)

Grippes, Covid et autres maladies...

En plus du COVID, c’est la saison des grippes (dont la grippe dite aviaire qui se transmet de plus en plus aux humaines et dont on craint une grosse épidémie cette année, la faute aux élevages...). Alors c’est cool de se préparer à l’idée de porter un masque pendant l’évènement et de prendre des habits chauds pour qu’on puisse aérer régulièrement les pièces. Tu peux encore faire un test PCR de manière remboursée en allant au laboratoire pour vérifier que tu n’as pas le COVID avant de venir. Faire ça c’est important, ça évite que les Bestiales devienne un cluster, et que ce soit les personnes les plus opprimées qui en subissent les conséquences les plus graves.

Quelques infos pratiques :

Pour les aspects pratiques, si vous venez en voiture, hésitez pas à mettre une annonce sur mobicoop pour covoiturer (Bure est dans les destinations), vérifiez aussi si des gens y ont pas publié des annonces. Si tu veux arriver en train, tu peux viser Joinville ou Bar-le Duc. Depuis Bar-le-Duc, un bus t’emmène à Ligny-en-Barrois (horaires du bus), attention, très peu de bus le dimanche ! Un numéro de téléphone sera disponible bientôt sur la page de l’évènement pour qu’on vienne vous chercher à Joinville ou Ligny. Hésite pas à faire du stop sinon 🙂

Une infotrafflic (numéro de téléphone pour indiquer les contrôles des flics) sera aussi mis en place, le numéro sera communiqué prochainement

Sinon, de l’aide pour traduire les ateliers vers l’anglais sera toujours nécessaire. Hésite pas à nous envoyer un mail à rencontres-animales@immerda.ch (pour ça ou pour autre chose 🙂 ). Si vous pouvez faire des récups sur le chemin, ou ramener de la nourriture que t’aimerais partager (fruits, confitures, pates à tartiner, …) ce sera bienvenue 🙂 Par contre, on cuisinera uniquement des trucs vegans. On a toujours besoin de monde aussi pour le montage (dès le 17 février) et le démontage (jusqu’au 26 février). Dans tous les cas, comme toujours, les lieux sont complètement ouverts à l’accueil avant et après !

N’hésitez pas à prendre des frontales, un duvet et des bouchons d’oreille.

On vous remet ici le lien de préinsciption : https://forms.42l.fr/apps/forms/D6YQ49k2jDy7riqa. Il est toujours anonyme, non obligatoire et non engageant mais il nous aide à cerner le nombre de personnes et vos besoins 🙂 À bientôt !