A l’aube des élections de 2024, les partis politiques de tout bord, continuent à éviter le débat de fond sur la régularisation de personnes sans papiers.

Alors, Madame, Monsieur :

si vous reconnaissez comme nous que, la loi du 15 décembre 1980 est caduque et crée des personnes sans-papiers ;

; si vous reconnaissez que comme nous que l’existence des centres fermés depuis une vingtaine d’année en Belgique n’a contribué en rien à l’amélioration de la situation des vies des belges ;

; si vous reconnaissez que la politique d’asile et migration belge est discriminatoire, et contribue à creuser un fossé entre les belges et exacerber le racisme, à masquer les vrais problèmes des belges ;

; si vous reconnaissez comme nous que, les sans-papiers constituent les angles-mort de toutes les politiques menées dans ce pays ;

; si vous vous reconnaissez être sans-papier ;

REJOIGNEZ LA COORDINATION DES SANS-PAPIERS DE BELGIQUE, L’UNION DES SANS PAPIERS POUR LA RÉGULARISATION ET LE COLLECTIF ZONE NEUTRE POUR EXIGER LA RÉGULARISATION DES PERSONNES SANS-PAPIERS DANS LE DÉBAT POLITIQUE AU RASSEMBLEMENT DE CE MERCREDI 15/11/2023 A PARTIR DE 15H30 à 17H30 AU CARREFOUR ARTS-LOI, BXL.

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA COORDINATION DES SANS-PAPIERS

ET DE L’ENSEMBLE DES COLLECTIFS DES SANS PAPIERS DE BELGIQUE

La violence ne fait pas partie de nos valeurs !!

Comme tous les citoyens de ce pays et d’ailleurs, c’est avec beaucoup de douleur et d’appréhension que nous avons appris au soir du lundi 16 octobre 2023, l’attaque terroriste ayant fait deux morts et un blessé près de la Place Sainctelette au centre-ville de Bruxelles.

A ce jour, toutes nos pensées sont tournées vers les familles des victimes. La coordination des sans-papiers et l’ensemble des collectifs de sans-papiers de Belgique s’associent à la peine et à la douleur du peuple suédois. Sans ambiguïté, nous condamnons cet acte odieux qui nous a tous meurtri.

Le sinistre terroriste Abdesalem Lassoued est aux yeux de toutes les personnes sans-papiers que nous représentons, un vulgaire assassin d’esprit étroit qui a tué avec lâcheté deux ressortissants suédois sans défense. Il a commis cet acte odieux rien qu’en son nom et celui de ses maîtres. En tant que loup solitaire, c’était un pauvre individu en réalité d’aucune religion et d’aucune philosophie, car il n’était que haine et ignorance.

Malheureusement, son forfait a fait perdre la boussole à certains responsables politiques qui ergotent, pinaillent et s’emballent dans un discours pour le rejet des migrants par l’exécution des ordres de quitter le territoire. Nous sommes vraiment peinés de constater que depuis mardi 17 octobre, qu’aucun homme politique, ni femme politique, ni moins encore un média n’ose à véhiculer une image constructive des migrants. Personnalités politiques et médias, tous, installent l’opinion publique sur des peurs plutôt que sur les faits. Leurs prises à partie, leurs amalgames et leurs injustes propos sont à nos yeux, des dérives qui s’associent à la posture raciste et xénophobe souvent et clairement exprimée par l’extrême droite. Tout amalgame sur l’attentat et les ordres de quitter est vraiment risible, pathétique et malsain pour le vivre ensemble. Clamer, répéter, marteler l’exécution des ordres de quitter le territoire quotidiennement c’est oublier que le traitement des dossiers de séjour au niveau de l’office des étrangers se fait au cas par cas. Il n’est pas raisonnable de tirer

des conclusions générales d’un seul fait isolé.

Pour votre gouverne, depuis toujours, La coordination des sans-papiers et l’ensemble des collectifs de sans-papiers de Belgique posent leurs revendications dans le cadre du respect de l’Etat de droit belge. La violence ne fait pas partie de nos valeurs. Les personnes sans-papiers que nous représentons ne sont pas une menace. Ce sont des personnes qui sont venues chercher la sécurité en Belgique pour certains et une meilleure vie pour d’autres. Nul n’ignore, qu’elles apportent une contribution positive non seulement au développement de la Belgique, mais aussi à celui leur pays d’origine. La migration est une opportunité pour tous.

Tous les propos stigmatisants actuellement les personnes sans-papiers ne changeront en rien l’équation de la migration, mais elles dénotent plutôt l’aveu d’un échec du gouvernement belge qui n’a pas pu extrader un criminel ardemment

recherché par les autorités judiciaires son pays d’origine. Nous sommes en face d’un gouvernement qui n’arrive pas à contrôler la circulation des armes de guerre avec lesquelles on nous terrorise tous.

De ce qui précède, après deux législatures de chaos migratoire, de passage à vide pour les personnes sans-papiers et du déni de leur situation, que les partis politiques ne trouvent pas un alibi pour continuer à éviter le débat de fond sur la question la régularisation.

Bruxelles le 22 octobre 2023

Pour la coordination des sans-papiers : la Voix des sans-papiers de Bruxelles - la Voix des sans-papiers de Saint Josse - la Voix des sans-papiers de Defaqz - la Voix des sans-papiers de Liège - la Voix des sans-papiers de Verviers - le Comité des

femmes sans-papiers - le Comité des travailleurs migrants avec et sans-papiers de la CSC - le Collectif des afghans - le Collectif Latinos por la Regularización - le collectif des sans-papiers bénévoles intégrés de Bruxelles.

Autres collectifs des sans-papiers : l’Union des sans-papiers pour la régularisation - le Collectif zone Neutre