Rencontre - Des Nouvelles du Front cinématographique – deux temps, trois mouvements (Gaza Cinéma)

Le CFS vous invite à une rencontre, le vendredi 14 et le samedi 15 février 2025, avec Alexia Roux et Saad Chakali pour la revue de cinéma en ligne Des Nouvelles du Front cinématographique.

UN TEMPS ICI

vendredi 14 février à 19h00

Nous discuterons avec les protagonistes de leurs pratiques. Des exercices de montage qu’ils nomment « des avant-dernières choses ». Une autre façon de penser le cinéma en continuant à porter une certaine idée de la critique mais de l’intérieur même des images. Il s’agit en effet pour eux de penser les images en pensant avec et contre elles, c’est-à-dire de les extraire des flux ininterrompus dans lesquels elles s’enchaînent afin de les rapporter autrement : les faire fonctionner différemment pour les regarder enfin, vraiment.

UN TEMPS LÀ- BAS

samedi 15 février à 14h00

Prendre un temps pour regarder d’abord deux « avant-dernières choses » : l’une dédiée au cinéaste libanais contemporain Ghassan Salhab ; l’autre issu d’un projet collectif intitulé « Some Strings », un ensemble de gestes filmiques venus du monde entier en hommage au poète palestinien Refaat Alareer.

On présentera ensuite une constellation de films issus de la plateforme « Video Tracts For Palestine » disponibles sur Instagram depuis novembre 2023. Le cinéma y prend position sur ce qui arrive là-bas et nous revient ici – ce qui de Palestine nous regarde et nous concerne, cerné-e-s par ce qui afflige notre humanité jusque dans notre rapport aux images.

Deux temps, donc, pour trois mouvements : le champ critique a pour contrechamp la pratique du montage et les deux ont pour hors-champ ce réel qui dilacère tous les écrans – Gaza.

Alexia Roux anime le site internet Des Nouvelles du Front cinématographique et est collaboratrice régulière à la revue en ligne Le Rayon Vert. Elle est membre de la commission de sélection de l’association Images en Bibliothèques et intervient au cinéclub de l’Université de la Manouba à Tunis depuis 2015, en 2016 et 2017 sur la série The Leftovers et en 2018 et 2019 sur Twin Peaks de David Lynch. Alexia Roux travaille à la valorisation des collections vidéo de la médiathèque Édouard-Glissant du Blanc-Mesnil.

Saad Chakali est auteur et collaborateur régulier d’Éclipses et du Rayon Vert, et anime avec Alexia Roux le site Des Nouvelles du Front cinématographique. Il est l’auteur de trois ouvrages publiés aux éditions L’Harmattan : Jean-Luc Godard dans la relève des archives du mal en 2017, Humanité restante. Penser l’événement avec la série The Leftovers avec Alexia Rouxen 2018 et, en 2021, Masques blancs, peau noire. Les visages de Watchmen de Damon Lindelof. Il a dirigé en 2020 le volume de la revue Éclipses dédiée à Agnès Varda. Intervenant aux journées culturelles franco-algériennes de Toulouse, aux Rencontres cinématographiques de Béjaïa en Algérie, au ciné-club de l’Université de la Manouba à Tunis, aux Ateliers Varan à Paris, membre de la commission nationale de sélection d’Images en Bibliothèques, Saad Chakali travaille à la médiathèque Édouard-Glissant du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis.

INFOS PRATIQUES

Quand ? Vendredi 14 février à 19h00 - UN TEMPS ICI / Samedi 15 février 2025 à 14h00 - UN TEMPS LÀ-BAS

Où ? Au CFS asbl 26 rue de la Victoire, 1060 Bruxelles.

Entrée libre - Réservation souhaitée à l’adresse ep[@]cfsasbl.be