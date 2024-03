[Rencontre] Youri Vertongen et Sophie KIimis

Santé / Soins

[Brochure] L’écoute réciproque

Apprendre à s’entre-écouter pour mieux se soutenir Plus j’écoute, plus mon écoute s’améliore. L’écoute est un peu comme un muscle. Travailler mon écoute dans un espace d’écoute réciproque est un double cadeau que je me fais et que je fais aux autres : je dépose mes propres émotions et j’apprends à écouter...