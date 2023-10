Rencontre autour de l’« hébergement d’urgence »

« Hébergement d’urgence »

Discussions autour de nos pratiques d’hébergement d’urgence dans nos squats et occupations.

L’intention de la rencontre est de se transmettre des outils, partenaires, et autres bons plans, ainsi que de créer du lien et de l’entraide entre nos collectifs. Grâce à une brève discussion collective autours de la violence dans nos pratiques d’hébergement, nous chercherons aussi à apporter du soin dans la rencontre. Nous invitons aussi des potentiel.les allié.es, comme les Petits Rien, MSF, ARTA-COMBO, Diogènes et la Plateforme citoyenne.

Pour clôturer ce moment, nous déterminerons ensemble un canal de discussion, pour rester en lien et pérenniser notre entraide.

La rencontre sera suivi d’un repas et de concerts en soutiens à la communauté oromo hébergée à ZonneKlopper.