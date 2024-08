Rencontre exceptionnelle avec Firas Kontar !

Firas Kontar est un activiste franco-syrien des droits de l’homme, politologue et juriste, Firas Kontar est une figure influente de l’opposition démocratique syrienne. Il vit en France et travaille sans relâche pour sensibiliser sur la situation des réfugiés syriens et nous alerter sur le laboratoire de barbarie et d’impunité qu’est devenue la Syrie.

Firas Kontar raconte l’histoire de sa famille et propose une analyse géopolitique de la situation syrienne, après dix ans de guerre.

Quel avenir pour les Syriens ?

Comment survivent ceux qui n’ont pas pu fuir ?

Le régime autoritaire de Bachar el-Assad, avec ses alliés russes et iraniens, semble avoir gagné militairement. Mais quel espoir reste-t-il dans ce pays ravagé par plus d’une décennie de guerre ?

En s’appuyant sur des documents inconnus du grand public, Firas Kontar offre un éclairage unique sur l’une des plus grandes tragédies du xxie siècle. Ce militant originaire de Sweida, région de la minorité druze, enrichit sa réflexion géopolitique par son histoire familiale. Il replace ainsi la société syrienne au cœur de l’analyse du conflit. Ce défenseur des droits détaille l’ampleur des crimes contre l’humanité commis par le régime de Bachar el-Assad avec lequel aucune normalisation ne doit être envisagée. Syrie, la Révolution impossible nous plonge dans l’enfer du régime : meurtres, tortures et disparitions forcées de milliers de Syriens, bombardements d’hôpitaux et d’écoles, attaques chimiques. Avec un courage exemplaire, Firas Kontar nous met en garde contre la tentation de l’oubli et de l’aveuglement. Un témoignage poignant qui rappelle l’urgence de faire entendre la voix des Syriens.