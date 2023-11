Retour sur la manifestation nationale contre les violences faites aux femmes

5000 manifestant.es dont le bloc Féministes Anticapitalistes et le bloc de Solidarité féministe avec la Palestine.

🤬 Présence tout à fait cynique et pré-électorale du PS et d’Ecolo alors qu’ils sont au gouvernement et responsables de l’austérité et de la misère dans laquelle de plus en plus de femmes se trouvent. Et qui les empêche de se protéger des violences !

🤬 Violences policières ciblées :

❌ Arrestation de plus de vingt manifestant-es et colleur.euses avant même le départ de la manif !

❌ Usage de gaz lacrymogène, blocage, violences physiques et tentative d’arrestation du bloc de solidarité avec la Palestine !

❌ Nasse policière de plusieurs manifestantes à la fin de la manifestation

❌ Tentative d’arrestation d’une femme avec une pancarte féministe dans le centre ville après la manifestation.

😠 La RTBF parle « d’immixtion de manifestant.es pro-palestinien.nes » dans la manif et écrit que la plateforme Mirabal dénonce cette intrusion !

🤢 Sylvie Lausberg, PS, directrice du Centre d’Action Laïque et ex-présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique a quitté la manifestation en s’offusquant de la présence d’une solidarité prononcée avec les femmes palestiniennes ! Alors que plus de 4000 femmes ont été tuées en un mois par Israël et qu’une maman est tuée toute les 30min à Gaza.

⚠️ Le gouvernement belge a le devoir de cesser tous les partenariats politiques, économiques et le commerce d’armes avec Israël. Un gouvernement complice du colonialisme et de crimes contre l’humanité ne peut être féministe !

💜 Le slogan « Solidarité avec les femmes du monde entier » n’est pas une coquille vide. C’est dans ces moments qu’il prend tout son sens.

💜 Pour nous, ces faits sont graves et démontrent la nécessité d’un mouvement féministe organisé, autonome de l’Etat et du capital.

⛔ La police ne nous protège pas des violences.

📢 A cette heure, toutes les personnes arrêtées ont été libérées. Nous ré-affirmons notre solidarité avec les personnes arrêtées et le mouvement de libération de la Palestine !🇵🇸